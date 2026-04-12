Roban en casa de Tania Flores

MÚZQUIZ, COAH.- Elementos de la Policía Estatal lograron la detención de un individuo señalado como presunto responsable del robo a la vivienda de la exalcaldesa Tania Flores Guerra, en un hecho que generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad.

El aseguramiento se realizó en el cruce de las calles Francisco I. Madero y Morelos, donde agentes de la Policía Civil sorprendieron al sujeto en flagrancia mientras presuntamente sustraía diversos objetos del inmueble.

De acuerdo con los primeros reportes, entre los artículos robados se encontraban pantallas, bicicletas y otros objetos de valor, los cuales fueron recuperados en el lugar tras la intervención de las autoridades.

Posteriormente, al sitio acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como personal del Ministerio Público, quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes e iniciaron la integración de la carpeta de investigación.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien en las próximas horas definirá su situación legal, en tanto continúan las indagatorias para esclarecer completamente los hechos.