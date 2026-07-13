Saltillo y Ramos Arizpe: Estrategia conjunta para mejorar movilidad

SALTILLO, COAHUILA.– El Gobierno de Coahuila y los ayuntamientos de Saltillo y Ramos Arizpe revisaron una estrategia conjunta para fortalecer la movilidad y la conectividad entre ambos municipios, mediante proyectos de transporte público e infraestructura.

En la reunión participaron los alcaldes de Saltillo, Javier Díaz González, y de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, así como el subsecretario de Transporte y Movilidad del Estado, Fernando Gutiérrez Pérez.

Javier Díaz González informó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se impulsa la implementación de estrategias para mejorar la movilidad de la población y contribuir a elevar su calidad de vida. "Trabajamos en conjunto con el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez, y con el Gobierno del Estado para atender el tema de la movilidad, que es muy importante; queremos que la población pase menos tiempo en el tráfico y más tiempo con la familia", señaló.

Los alcaldes coincidieron en que la movilidad es un factor clave para mantener la competitividad y el desarrollo de los municipios del sureste de Coahuila.

Como parte de esa estrategia, destacaron la operación de programas de transporte como Aquí Vamos Gratis, en Saltillo, y la Ruta Estudiantil, en Ramos Arizpe.

Tomás Gutiérrez Merino afirmó que el trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas continuará para atender las necesidades que genera el dinamismo económico entre ambos municipios. "Estamos trabajando en equipo para mejorar la calidad de vida de los habitantes de ambos municipios en materia de movilidad", expresó.

Por su parte, Fernando Gutiérrez Pérez indicó que el Gobierno del Estado respalda los proyectos de movilidad que beneficien a la ciudadanía en sus actividades cotidianas.

Durante el encuentro se revisaron temas relacionados con rutas alimentadoras, las rutas troncales gratuitas implementadas por ambos municipios y el proyecto del tren de pasajeros que pasará por esta región de Coahuila.

A la reunión también asistieron el director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana de Saltillo, Víctor de la Rosa Molina, y el director de Transporte de Ramos Arizpe, Juan Alberto García Leija.