Yesica Sifuentes supervisa trabajos de rehabilitación en Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- Como parte de las acciones permanentes para mejorar la movilidad y la imagen urbana, el Gobierno Municipal de Castaños continúa con los trabajos de mantenimiento y rehabilitación en el Bulevar Hidalgo de Castaños, una de las vialidades más transitadas de la ciudad y punto clave para la circulación diaria de cientos de automovilistas.

Siguiendo indicaciones de la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, personal de la cuadrilla de Transporte y Vialidad realiza labores de pintura sobre la avenida para delinear correctamente los carriles de circulación, permitiendo una mejor organización del tránsito vehicular y brindando mayor seguridad a automovilistas y peatones que diariamente utilizan esta importante vialidad.

De manera paralela, la cuadrilla del departamento de Ecología realiza labores de limpieza en el camellón central, así como la poda de palmas, acciones que contribuyen a mantener en óptimas condiciones este espacio y mejorar la imagen del bulevar.

La presidenta municipal destacó que estas acciones forman parte del compromiso permanente de la administración local para garantizar calles y avenidas en mejores condiciones para la ciudadanía.

Indicó que desde el inicio de la administración municipal se impulsa un programa permanente de mantenimiento urbano, que incluye acciones de señalización, limpieza, poda y rehabilitación de vialidades y espacios públicos, buscando contar con espacios seguros, ordenados y funcionales para todos.

"En Castaños seguimos trabajando todos los días para que nuestras calles y avenidas se encuentren en mejores condiciones. Sabemos que una vialidad bien señalizada y limpia no solo mejora la imagen de la ciudad, sino que también ayuda a prevenir accidentes y brinda mayor tranquilidad a quienes transitan por ella", señaló la alcaldesa.

Asimismo, Sifuentes Zamora informó que estos trabajos forman parte de un programa permanente de mantenimiento y embellecimiento de las principales vialidades del municipio, con el propósito de ofrecer espacios más limpios, seguros y ordenados para toda la comunidad.

Estas labores continuarán realizándose en distintos puntos de la ciudad, como parte de la estrategia de mantenimiento y embellecimiento de las principales vialidades, buscando ofrecer a la ciudadanía espacios más seguros, limpios y ordenados.