Limpieza y mantenimiento en Panteón Municipal de Cuatro Ciénegas para Día de Muertos

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- En el marco de los preparativos para la celebración del Día de Muertos, personal del Departamento de Salud Municipal llevó a cabo jornadas de limpieza y mantenimiento en el Panteón Municipal, con el propósito de ofrecer espacios dignos, seguros y en óptimas condiciones.

Las labores incluyeron la recolección de residuos, barrido general, limpieza de pasillos y acondicionamiento de áreas comunes, garantizando que cada rincón del panteón esté listo para recibir a la ciudadanía.

El alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega destacó la relevancia de estas acciones, subrayando que forman parte del compromiso permanente de la administración con el cuidado y mantenimiento de los espacios públicos.

"Estas jornadas reflejan el trabajo constante que realizamos para mantener nuestros espacios limpios y en condiciones adecuadas. El Panteón Municipal es un lugar de profundo valor simbólico, donde las familias se reúnen para recordar y honrar a sus seres queridos; por eso es importante que esté en óptimas condiciones", expresó el edil.

Asimismo, Leija Vega resaltó que estas labores se enmarcan dentro de una estrategia de mejoramiento urbano y fortalecimiento de los servicios públicos, que busca promover la participación ciudadana y fortalecer la imagen del municipio.

"Queremos que las familias se sientan seguras y cómodas al visitar este espacio. Mantenerlo limpio y ordenado es una muestra de respeto hacia quienes descansan aquí y hacia las tradiciones que nos unen como comunidad", añadió el edil.

Entre las actividades programadas para estas fechas destaca la tradicional alumbrada, que se llevará a cabo el 1 de noviembre, evento que cada año reúne a las familias en un ambiente de respeto, convivencia y preservación cultural.

"Les pedimos a todos mantener la limpieza y el orden durante su visita, para que juntos conservemos la esencia y el espíritu de nuestras tradiciones. El Día de Muertos es una de las celebraciones más representativas de nuestra identidad, y debemos vivirla con respeto y orgullo", finalizó.