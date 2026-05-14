Ayuntamiento de Monclova reconoce a enfermeros en su día

En el marco del Día Internacional de la Enfermería, el Ayuntamiento de Monclova se sumó a instituciones del sector salud para reconocer la entrega, compromiso y vocación de las y los profesionales de enfermería que diariamente atienden a la población.

Autoridades municipales destacaron que el personal de enfermería representa una pieza fundamental dentro de los servicios médicos, al desempeñar una labor clave en hospitales, clínicas y distintos espacios de atención a la comunidad.

Durante el reconocimiento, se resaltó que las y los enfermeros brindan atención cercana y humana a las familias monclovenses, trabajando con dedicación, empatía y profesionalismo para contribuir al bienestar de quienes más lo necesitan.

Asimismo, se reconoció el esfuerzo y la responsabilidad con la que diariamente realizan su trabajo, siendo parte esencial en el cuidado y recuperación de pacientes. El Ayuntamiento de Monclova reiteró su respeto y agradecimiento hacia las y los profesionales de enfermería, destacando su vocación de servicio y el compromiso que mantienen para cuidar la salud de la ciudadanía.