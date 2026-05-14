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Coahuila

Ayuntamiento de Monclova reconoce a enfermeros en su día

Las autoridades municipales resaltaron la importancia del personal de enfermería en hospitales y clínicas de Monclova.

Por Carolina Salomón - 14 mayo, 2026 - 11:17 p.m.
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      En el marco del Día Internacional de la Enfermería, el Ayuntamiento de Monclova se sumó a instituciones del sector salud para reconocer la entrega, compromiso y vocación de las y los profesionales de enfermería que diariamente atienden a la población.

       

      Autoridades municipales destacaron que el personal de enfermería representa una pieza fundamental dentro de los servicios médicos, al desempeñar una labor clave en hospitales, clínicas y distintos espacios de atención a la comunidad.

      Durante el reconocimiento, se resaltó que las y los enfermeros brindan atención cercana y humana a las familias monclovenses, trabajando con dedicación, empatía y profesionalismo para contribuir al bienestar de quienes más lo necesitan.

       

      Asimismo, se reconoció el esfuerzo y la responsabilidad con la que diariamente realizan su trabajo, siendo parte esencial en el cuidado y recuperación de pacientes. El Ayuntamiento de Monclova reiteró su respeto y agradecimiento hacia las y los profesionales de enfermería, destacando su vocación de servicio y el compromiso que mantienen para cuidar la salud de la ciudadanía.

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