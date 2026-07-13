Mujeres trans agredidas en Marcha del Orgullo LGBT+ en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La Marcha del Orgullo LGBT+ realizada el pasado sábado 11 de julio en Frontera terminó con dos denuncias por agresiones físicas contra mujeres trans, quienes además acusaron haber quedado desprotegidas por integrantes de la propia comunidad y por los organizadores del evento.

En hechos distintos ocurridos al concluir la marcha y durante el denominado "after party", Glenda Flores y Xime Sánchez, esta última Princesa Trans Monclova 2026, señalaron haber sido golpeadas sin que alguien interviniera para auxiliarlas.

Glenda Flores denunció públicamente que fue agredida física y verbalmente por un hombre identificado como Rodolfo Rodríguez, a quien señaló como abogado. De acuerdo con su versión, la agresión ocurrió cuando el hombre discutía con otra persona y ella únicamente se rio de la situación.

"Yo no tenía problema alguno con él; la discusión era con otra persona y simplemente me reí. Por el hecho de reírme fue que me golpeó", publicó. La joven aseguró que varias personas presenciaron el ataque e incluso la vieron ensangrentada; sin embargo, afirmó que nadie intervino por temor a ser retirado del establecimiento donde se realizaba la convivencia posterior a la marcha.

"¿Entonces para qué hacen una marcha si no van a apoyar o defender a alguien de su comunidad?", cuestionó en su publicación.

Por separado, Xime Sánchez relató a La Voz que fue atacada cuando se retiraba del lugar junto con dos amigas trans, luego de decidir no ingresar al "after party". La joven aseguró que una de sus acompañantes había recibido previamente mensajes donde le advertían que sería golpeada si acudía al evento, por lo que considera que existía una agresión premeditada.

Explicó que durante la marcha únicamente disfrutó del evento, bailó y celebró el orgullo de pertenecer a la comunidad LGBT+, pero dijo que algunos asistentes interpretaron su actitud como una provocación.

"Nunca fui a pelear. Yo iba feliz, orgullosa de quien soy y de formar parte de la comunidad", expresó. Según su testimonio, cuando abandonaban el lugar comenzaron a recibir insultos. Al responder que le dijeran las cosas de frente, uno de los hombres corrió hacia ella y la golpeó por sorpresa.

"Me soltó un puñetazo, caí al suelo y comenzó a golpearme mientras me jalaba del cabello. No tuve oportunidad de defenderme", narró. Xime identificó como su principal agresor a César Antwone Hernández Hernández y afirmó que una mujer trans también participó en la agresión, sujetándola del cabello e intentando golpearla con un tacón, acción que fue impedida por una de sus acompañantes.

Además, denunció que durante el altercado su teléfono celular cayó al suelo y posteriormente un vehículo le pasó por encima, dejándolo destruido. Tras los hechos fue trasladada por integrantes del comité organizador de la Marcha del Orgullo de Monclova a la Cruz Roja, donde recibió atención médica y le recomendaron realizarse estudios para descartar lesiones en el cráneo.

Aunque analiza presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, reconoció que siente temor por posibles represalias. "Tengo miedo por cómo actuaron. Golpearon a una persona que ni siquiera conocían", señaló.

La joven lamentó que los organizadores de la marcha en Frontera no emitieran un posicionamiento ni brindaran apoyo para identificar a los responsables. "No hubo ninguna respuesta. Pedimos apoyo para identificarlos y se nos dijo que no podían hacer nada porque se iba a arruinar el evento", afirmó.

Ambas denunciantes coincidieron en que los hechos contradicen el objetivo de una marcha creada para promover la inclusión, el respeto y la defensa de los derechos de las personas de la diversidad sexual. Hasta el cierre de esta edición no existía un pronunciamiento oficial por parte de los organizadores de la Marcha del Orgullo LGBT+ en Frontera ni de las autoridades sobre ambos casos. Tampoco se había confirmado la presentación de denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado.