Reconocen a los campeones de la Liga Municipal de Fútbol Infantil y Juvenil de Nava

NAVA, COAH.– Con gran entusiasmo y el apoyo de sus familias, concluyó la temporada de la Liga Municipal de Fútbol en las categorías infantil y juvenil, donde decenas de jugadores fueron reconocidos por el esfuerzo, la disciplina y la pasión demostrados en cada encuentro.

La ceremonia de premiación

La ceremonia de premiación reunió a jugadores, entrenadores y familiares, quienes celebraron el esfuerzo de cada uno de los equipos participantes. Más allá de los resultados, el torneo reafirmó la importancia del deporte como una herramienta para fortalecer valores como el respeto, la disciplina, el compañerismo y el trabajo en equipo desde la infancia.

Resultados destacados de la liga

En la categoría 2020-2021, el equipo Rayados Rojos se proclamó campeón, seguido por Tigres como subcampeón y Rayados Azul en la tercera posición, mientras que Escuelita Nava ocupó el cuarto lugar. Además, Leonardo Armando González García fue distinguido como el mejor portero y Mía Olvera Romo recibió el reconocimiento como máxima goleadora.

Por su parte, en la categoría 2018-2019, Tigres levantó el trofeo de campeón tras una destacada campaña, mientras que Rayados Rojos obtuvo el subcampeonato. José Gael Morán Hernández fue reconocido como el mejor portero del torneo y Sergio Rubén Baltazar Contreras como el máximo goleador.