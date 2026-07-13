¡Águilas de Nava se coronan campeonas tras vibrante final ante Mariners de Monclova!

NAVA, COAH.– Con una destacada actuación y una temporada llena de éxitos, el equipo Águilas de Nava, categoría 11-12 años, se proclamó campeón tras imponerse por marcador de 7-6 a Mariners de Monclova en el tercer y definitivo encuentro de la serie final.

El duelo mantuvo la emoción hasta el último momento, con ambas escuadras peleando cada carrera. Sin embargo, las Águilas lograron conservar la ventaja para quedarse con el título y desatar la celebración entre jugadores, entrenadores y familiares que siguieron de cerca el encuentro.

El equipo Águilas de Nava se corona campeón

El campeonato puso el broche de oro a una extraordinaria campaña en la que el conjunto navense disputó 31 partidos, incluidos los playoffs, consiguiendo 28 victorias y sufriendo únicamente tres derrotas, números que reflejan la constancia, el talento y el trabajo en equipo del plantel.

Orgullo para la comunidad deportiva de Nava

Este logro representa un motivo de orgullo para la comunidad deportiva de Nava y demuestra el potencial de las nuevas generaciones de beisbolistas, quienes continúan poniendo en alto el nombre del municipio en las competencias regionales.