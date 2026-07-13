Motores, tradición y solidaridad: Car Show Nava reúne a cientos de familias

NAVA, COAH.– Decenas de familias y aficionados al automovilismo disfrutaron de una tarde llena de motores, música y convivencia durante el Car Show Nava "Pasión por los Fierros", evento que reunió a participantes de distintos municipios de la región en un ambiente completamente familiar.

Durante la exhibición, los asistentes pudieron apreciar vehículos modificados, clásicos y de colección, además de participar en concursos, disfrutar de música en vivo y recorrer la oferta gastronómica instalada para la ocasión, convirtiendo el encuentro en una de las actividades recreativas más concurridas del fin de semana.

El Car Show en Nava reunió a familias y clubes de automóviles en un ambiente familiar.

Además del gusto por los automóviles, el evento tuvo un propósito solidario, ya que lo recaudado será destinado en beneficio de la Danza Apache San Andrés Apóstol de Nava, contribuyendo a preservar una de las expresiones culturales y tradicionales más representativas del municipio.

La exhibición de vehículos clásicos y modificados atrajo a numerosos visitantes de la región.

La participación de familias, clubes de automóviles y visitantes de la región permitió consolidar el Car Show como un espacio de convivencia, recreación y apoyo comunitario, fortaleciendo además la promoción de actividades que impulsan el turismo y la economía local.

Los fondos recaudados en el evento apoyarán a la Danza Apache San Andrés Apóstol.