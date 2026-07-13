Aparatosa volcadura moviliza a cuerpos de emergencia en el camino a Los Álamos

MORELOS, COAH.– Una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad se registró la tarde de este sábado tras un fuerte choque con volcadura ocurrido sobre el camino que conduce al ejido Los Álamos, en el municipio de Morelos.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance se registró en una de las vialidades de acceso al ejido, donde al menos un vehículo terminó volcado tras el impacto. Automovilistas que transitaban por la zona alertaron a los servicios de emergencia, lo que provocó el despliegue de unidades hacia el lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer de manera oficial el número de personas lesionadas ni las causas que originaron el accidente, por lo que continúan las labores de atención y las investigaciones correspondientes.

Acciones de la autoridad

Las autoridades recomendaron a los automovilistas extremar precauciones al circular por ese tramo, ya que las maniobras de auxilio podrían generar afectaciones temporales a la circulación.