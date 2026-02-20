Contactanos
Familia de María Elsa denuncia falta de apoyo tras accidente en Frontera

El accidente ocurrido en el cruce de Progreso y Almadén ha generado controversia por la falta de responsabilidad del joven involucrado.

Por Azucena Tenorio - 20 febrero, 2026 - 05:47 p.m.
Familia de María Elsa denuncia falta de apoyo tras accidente en Frontera
      FRONTERA, COAHUILA.- La situación legal y médica derivada del accidente registrado en la Zona Centro de Frontera continúa sin resolverse, luego de que familiares de la mujer lesionada denunciaron que los padres del joven involucrado se niegan a asumir los gastos relacionados con la salud de la víctima y únicamente pretenden cubrir los daños materiales del vehículo.

      Como se informó oportunamente, un video captado por cámaras de vigilancia desmintió la versión inicial del percance ocurrido en el cruce de Progreso y Almadén, donde María Elsa, de 44 años, resultó lesionada tras el impacto entre su Nissan Versa gris y una camioneta Nissan X-Terra. Las imágenes muestran que fue el conductor de la camioneta quien presuntamente se pasó el alto, chocando a la mujer y señalándola como responsable en un inicio.

       

      Actualmente, la afectada permanece internada en el Hospital Amparo Pape, donde médicos le diagnosticaron inflamación en los pulmones y la vejiga, así como lesiones que tardan más de 60 días en sanar. Además, presenta fuga de líquido, cuyo origen aún es investigado por especialistas, sin descartar posibles cirugías o secuelas.

      De acuerdo con familiares, la parte señalada solo ha ofrecido pagar 19 mil pesos correspondientes a los daños del automóvil, pero no quiere hacerse responsable de los gastos médicos ni de las posibles intervenciones que pudiera requerir la paciente.

       

      Los allegados reiteraron el llamado a las autoridades para que se esclarezcan los hechos conforme a las pruebas en video y se garantice la reparación integral del daño, tanto en lo material como en lo médico. La mujer es comerciante ambulante y actualmente no puede trabajar debido a su estado de salud, por lo que temen que quede en el abandono si no se asumen las responsabilidades correspondientes.

