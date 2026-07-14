María Fernanda Palos es coronada reina de las Fiestas Patronales 2026 en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAH.– En un ambiente de fe y tradición, la Parroquia San Buenaventura fue escenario de la coronación litúrgica de la reina de las Fiestas Patronales 2026, María Fernanda Palos, durante una solemne eucaristía presidida por el vicario general de la Diócesis de Saltillo en la Región Centro, presbítero Néstor Martínez.

Durante la celebración religiosa también fueron coronadas la princesa María Fernanda Bone, la duquesa Melanie Zúñiga y la Flor del Ejido, quienes integran la corte real de las tradicionales festividades en honor al santo patrono de San Buenaventura.

En su mensaje, el vicario destacó que las fiestas patronales representan mucho más que una celebración popular, ya que unen la fe, la cultura y las tradiciones de la comunidad. "Nos alegramos enormemente con esta comunidad de San Buenaventura, que por muchos años ha celebrado estas fiestas patronales. La tradición y la fe se unen para celebrar al santo patrono, y siempre es un motivo para acercarnos más a Dios, fortalecer la comunidad y vivir esta gran experiencia de fe", expresó.

Señaló que, ante las dificultades que enfrenta la sociedad, este tipo de celebraciones se convierten en un espacio para renovar la esperanza y fortalecer los valores. "En medio de todo lo que vive el mundo, estas experiencias son un oasis que refresca la fe, la cultura y las tradiciones de las personas. Nos motivan a seguir adelante y por eso no queremos que se pierdan estas costumbres tan importantes y tan bellas", afirmó.

El sacerdote resaltó que San Buenaventura es reconocido en toda la región por la fuerza de sus fiestas patronales y por la manera en que sus habitantes viven esta celebración con profundo sentido religioso. "Todos en la región sabemos que San Buenaventura se distingue precisamente por sus fiestas patronales. Ver cómo la gente las vive motiva a seguir celebrando la fe y demuestra que estas festividades tienen un significado que va más allá de la fiesta; representan una oportunidad para encontrarse con Dios", concluyó.

La ceremonia reunió a autoridades eclesiásticas, integrantes de la corte real, familias y fieles católicos, quienes participaron en la misa como parte de las actividades religiosas de las Fiestas Patronales de San Buenaventura 2026.