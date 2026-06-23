Alcalde Jesús Javier Flores corona a María Fernanda Palos como Reina de la Feria 2026

SAN BUENAVENTURA, COAH.- María Fernanda Palos Díaz fue electa Reina de la Feria San Buenaventura 2026 al obtener 1 millón 40 mil pesos durante el cómputo final de candidatas, convirtiéndose en la próxima soberana de las principales festividades del municipio.

La Plaza Principal registró una amplia asistencia de familias que acudieron para respaldar a sus candidatas favoritas en un ambiente de convivencia y entusiasmo que se prolongó hasta la madrugada.

El evento fue encabezado por el alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Niria Isabel Ayala Mata.

Para garantizar la transparencia del proceso, la revisión y conteo de los recursos se realizó bajo la supervisión de la notaria pública Gladys Ayala Flores, quien dio fe de cada una de las etapas del cómputo. Asimismo, personal de Banco Santander participó en la recepción, revisión y validación de los recursos recaudados ante el público y los subcomités.

Tras varias horas de revisión, el Comité Pro-Reinado y el Comité Central de la Feria anunciaron oficialmente a las integrantes de la Corte Real 2026.

María Fernanda Palos Díaz obtuvo el título de Reina 2026 con una recaudación de 1 millón 40 mil pesos. El nombramiento de Real Princesa 2026 correspondió a María Fernanda Boone Posada, mientras que Melaney Rivera Zúñiga fue designada Duquesa 2026.

Las tres participantes fueron reconocidas por su dedicación, entusiasmo y compromiso durante la campaña, considerada una de las tradiciones más representativas de las festividades sambonenses.

Cada candidata estuvo respaldada por su respectivo subcomité. María Fernanda Palos Díaz contó con el apoyo del grupo encabezado por el profesor Rolando Alan González de la Rosa; María Fernanda Boone Posada fue acompañada por el subcomité presidido por Irma Florelia Arredondo Dávila; y Melaney Rivera Zúñiga participó con el respaldo del equipo encabezado por Johan Sevastian Rivera Zúñiga.

Al concluir el evento, el alcalde y el Comité Organizador entregaron arreglos florales a las participantes e informaron que durante la madrugada se realizarían serenatas con mariachi en honor a las integrantes de la Corte Real.

La presidenta del Comité Central de la Feria 2026, Bertha Luz Flores Moreno, y el tesorero Jesús Rodríguez informaron que los recursos obtenidos tendrán un beneficio social para el municipio. Precisaron que el 25 por ciento será destinado a mejoras en las instalaciones de la feria, mientras que el resto se utilizará para la adquisición de una ambulancia para el Departamento de Protección Civil y Bomberos de San Buenaventura.

La coronación oficial de María Fernanda Palos Díaz como Reina de la Feria San Buenaventura 2026 se realizará el próximo 3 de julio, fecha en la que encabezará las celebraciones de la tradicional Feria del 14 de Julio.