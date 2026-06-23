Beatriz Fraustro informa sobre designación de nuevo alcalde en Torreón tras fallecimiento de Román Cepeda

SALTILLO, COAH.- El Congreso del Estado de Coahuila inició este martes el procedimiento legal para designar a quien encabezará el Ayuntamiento de Torreón durante el próximo año y medio, tras el fallecimiento del alcalde Román Alberto Cepeda González. Beatriz Eugenia Fraustro Dávila informó que el Poder Legislativo recibió la notificación oficial de la ausencia definitiva del edil, documento que activó el proceso previsto en la legislación vigente.

"Nos llegó el día de ayer (lunes) el oficio, que es el oficio en donde el secretario del Ayuntamiento nos está avisando, según lo que marca la ley, de la ausencia permanente del alcalde de Torreón", señaló. La legisladora explicó que el oficio fue leído ante el Pleno y, conforme al procedimiento establecido, el asunto fue turnado de manera automática a la Comisión de Gobernación, instancia que dará seguimiento al proceso de designación. Detalló que corresponderá al partido político que representaba a Cepeda González presentar una propuesta de perfiles para ocupar la Presidencia Municipal. Dicha propuesta podrá incluir uno o varios nombres, los cuales serán analizados y evaluados por la Comisión de Gobernación. Una vez concluida la revisión, la comisión emitirá un dictamen que será sometido a consideración y votación del Pleno del Congreso. Fraustro Dávila indicó que la legislación no establece un plazo específico para concretar el nombramiento; sin embargo, enfatizó que el procedimiento deberá desarrollarse con rapidez para garantizar la continuidad del gobierno municipal. "No se puede quedar un municipio sin su titular", afirmó. La diputada precisó que hasta el momento no existe información oficial sobre posibles aspirantes al cargo y aclaró que los nombres que han circulado públicamente corresponden únicamente a versiones no confirmadas. Añadió que el presidente estatal del PRI, Carlos Robles, se encuentra en Torreón para iniciar la valoración de perfiles que podrían ser considerados por el partido para la propuesta formal. Asimismo, señaló que existen diversos perfiles con capacidad para dar continuidad a la administración municipal, aunque será el partido político el que determine la propuesta que será enviada al Congreso. Finalmente, sostuvo que una vez recibida la propuesta oficial, la Comisión de Gobernación iniciará de inmediato los trabajos correspondientes para agilizar el proceso y formalizar el relevo en la Presidencia Municipal de Torreón.