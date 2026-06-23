Saltillo supera las 100 adopciones de perros y gatos en 2026

SALTILLO, COAH.- Las campañas de adopción impulsadas por la Dirección de Medio Ambiente de Saltillo permitieron superar las 100 adopciones de perros y gatos durante los primeros meses de 2026, informó el titular de la dependencia, Emanuel Olache.

El funcionario detalló que tan solo en el Parque Urdiñola se concretan entre 10 y 12 adopciones cada quincena, mientras que recientemente también se registraron nuevas entregas responsables de mascotas durante la Ruta Recreativa dominical.

Olache señaló que en lo que va del año se han logrado más de 100 adopciones de perros y cerca de 12 gatos, resultado que refleja el interés de la ciudadanía por brindar una segunda oportunidad a animales rescatados.

Destacó además un caso reciente de rescate derivado de la colaboración con medios de comunicación, mediante el cual una perrita en situación de calle y condición vulnerable fue localizada y trasladada al Centro de Bienestar Animal para recibir atención médica y valoración.

"Esperemos que esté muy sana para próximamente llevarla al Parque Urdiñola y a la Ruta Recreativa para que pueda ser adoptada", expresó.

El director de Medio Ambiente subrayó que los gatos también forman parte importante de las acciones de bienestar animal, aunque suelen ser menos visibles debido a sus hábitos más reservados.

"También cuentan con los veterinarios y con el Centro de Bienestar Animal para una mejor atención", indicó.

Respecto a los reportes ciudadanos de animales en situación de abandono, recordó que la población puede comunicarse al teléfono 414 49 29, al sistema 072 o mediante el chatbot municipal.

Explicó que cuando los animales se encuentran dentro de una propiedad privada es necesario seguir un procedimiento legal que incluye inspección y autorización de un juez municipal para intervenir. En contraste, cuando se trata de animales abandonados en la vía pública, el personal puede actuar de manera inmediata para resguardarlos y brindarles atención.

Finalmente, Emanuel Olache aseguró que el espacio de resguardo ubicado en el Parque Urdiñola ha sido bien recibido por los vecinos del sector, quienes han observado mejoras en el parque y una mayor afluencia de visitantes interesados en las actividades relacionadas con el bienestar animal.

"Estamos procurando darles las mejores condiciones a los perritos y generar las menores molestias posibles para los vecinos", concluyó.