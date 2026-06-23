Intentan inmolar a fémina

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Magaly Sánchez Saucedo, habitante de este municipio, denunció ante el Ministerio Público un presunto intento de agresión en su contra, además de daños en propiedad ajena y amenazas.

La afectada interpuso formal querella en contra de Lidia N y tres mujeres más, a quienes señala como presuntas responsables de los hechos registrados.

De acuerdo con su declaración, las implicadas habrían acudido a su domicilio, donde presuntamente causaron daños a los cristales de las ventanas y, al ingresar a la casa-habitación, dañaron un comedor.

La denunciante aseguró que las agresoras intentaron sacarla de la vivienda con la intención de prenderle fuego, situación que calificó como un intento de inmolación en su contra.

Magaly Sánchez explicó que la presunta agresora la acusó de haber golpeado a su hija en un establecimiento conocido como La Malagueña, lo cual negó, aunque reconoció un conflicto previo ocurrido hace cuatro meses.

La afectada pidió la intervención de las autoridades para garantizar su seguridad y que se proceda conforme a derecho contra las personas señaladas.