Javier Díaz González entrega rehabilitación de cancha y plaza en Saltillo

SALTILLO, COAH.- El alcalde Javier Díaz González entregó la rehabilitación integral de una cancha de fútbol siete y una plaza pública en el fraccionamiento Morelos, obra que forma parte del programa 'Activa tu Parque' y que beneficiará a alrededor de 5 mil habitantes de ese sector de la ciudad.

Durante el evento, el Presidente Municipal señaló que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se continúa trabajando en la recuperación de espacios públicos para fomentar la práctica deportiva, la recreación y la convivencia familiar. "Estamos convencidos de que a través del deporte, la cultura y la recreación fortalecemos el tejido familiar y con ello tendremos una mejor comunidad; por eso seguiremos trabajando de manera coordinada con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para hacer de Saltillo cada vez una mejor ciudad", afirmó.

Díaz González exhortó a las y los vecinos a aprovechar y cuidar las instalaciones para conservarlas en óptimas condiciones y garantizar su uso por parte de las familias del sector. El director de Infraestructura y Obra Pública del Municipio, Antonio Nerio Maltos, informó que en el proyecto se invirtieron casi 600 mil pesos. Detalló que en la cancha de fútbol siete se instaló una nueva malla ciclónica, se colocó pasto sintético sobre una superficie de 390 metros cuadrados, se aplicó pintura y se rehabilitaron las luminarias para actividades nocturnas.

En la plaza pública se realizaron trabajos de rehabilitación de banquetas y bancas, aplicación de pintura, elaboración de un mural, además de labores de jardinería y limpieza general. "Con obras como esta, con el impulso del alcalde Javier Díaz González, seguimos trabajando por amor a Saltillo", expresó Nerio Maltos.

En representación de los vecinos, Alma Ramos Pineda agradeció al Alcalde por cumplir el compromiso de mejorar el espacio público y convertirlo en un área adecuada para la convivencia y el deporte. "Por eso le reconocemos que sea un Alcalde de palabra, de los que andan en territorio y que sí le entran al quite con lo que la gente les pide. Nos queda claro que cuando se trabaja en equipo las cosas salen mucho mejor", señaló.

Al evento asistieron también el regidor Eduardo Morelos Jiménez; el director del Instituto Municipal de Planeación, Alberto Salinas de las Fuentes; la coordinadora de sector, Socorro Guevara Garza; integrantes del Cabildo, funcionarios municipales y vecinos del fraccionamiento Morelos.