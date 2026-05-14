Croquetón con Orgullo 2026 Reúne 200 kilos de alimento

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La comunidad LGTBQ+, encabezada por Fernando Martínez y Nicky Lauren como presidente, en coordinación con La Cocina de Raquel, organizó la campaña "Croquetón con Orgullo 2026" a beneficio de la Fundación Huellitas con Causa, representada por la doctora María Guadalupe Mendoza Maza.

Gracias a esta iniciativa, se logró recaudar cerca de 200 kilos de alimento destinados a las mascotas que son atendidas en el refugio "Rincón de la Perruchi".

La respuesta de la ciudadanía y el esfuerzo conjunto de los organizadores marcaron un precedente positivo en apoyo a los animales en situación vulnerable en el Pueblo Mágico de Múzquiz.

La doctora Mendoza Maza agradeció profundamente el respaldo recibido, destacando que este tipo de acciones representan un alivio importante, ya que los gastos semanales del refugio superan los 5 mil pesos en alimento, gasolina y transporte.

"El alimento se termina muy rápido, por eso cada donación es vital para nuestros lomitos", expresó.

Además, señaló que muchos de los animales requieren tratamientos médicos y visitas constantes al veterinario, lo que incrementa los gastos de la fundación. La campaña, dijo, no solo aporta alimento, sino también esperanza para continuar con la labor de rescate y cuidado.

Actualmente, el refugio atiende a 50 mascotas, algunas ya adoptadas y otras que llegan con fracturas o condiciones que requieren atención especial.

Hoy, con el apoyo de la comunidad y actividades como el Croquetón con Orgullo, se busca mejorar la calidad de vida de las mascotas y, fomentar la adopción responsable.

La comunidad LGTBQ+ encabezada organizó la campaña "Croquetón con Orgullo 2026" a beneficio de la Fundación Huellitas con Causa representada por la doctora María Guadalupe Mendoza Maza.