Captura de "El Oso" fue resultado de 45 días de inteligencia y coordinación

MONCLOVA, Coahuila.-La captura de "El Oso", señalado como presunto operador criminal que buscaba establecerse como líder de un grupo delictivo en la región Centro-Desierto de Coahuila, fue resultado de una estrategia de inteligencia desarrollada durante al menos 45 días por corporaciones estatales y federales, informó el Fiscal General del Estado, Federico Fernández.

El funcionario explicó que la operación fue encabezada por la Fiscalía General del Estado en coordinación con el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, como parte de las acciones permanentes de vigilancia e inteligencia impulsadas por el Gobierno de Coahuila.

"Ayer tuvimos una importante detención. Había un trabajo de inteligencia tanto de campo como de gabinete desde hace aproximadamente 45 días", declaró.

Fernández detalló que el operativo incluyó labores de seguimiento, intercambio de información con otras entidades y el uso de herramientas tecnológicas, entre ellas drones y sistemas de identificación, lo que permitió ubicar y detener al presunto delincuente sin que se registraran enfrentamientos armados. "Lo más importante es que fue sin un disparo", subrayó.

Tras la captura, autoridades judiciales autorizaron diversos cateos en los que fueron aseguradas armas de fuego de calibres que serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

El Fiscal señaló que la detención también permitirá avanzar en la desarticulación de la estructura criminal que intentaba operar en la región Centro del estado.

"Nos da mucha información para poder desarticular la estructura que se pretendía hacer", indicó.

Sobre el perfil del detenido, Fernández reveló que contaba con antecedentes desde 2015, situación que —dijo— evidencia que no todos los procesos de reinserción social logran resultados positivos y obliga a las autoridades a mantener monitoreo constante de objetivos prioritarios.

Aunque evitó revelar detalles sobre la forma en que "El Oso" ingresó a Coahuila o sobre su movilidad reciente, confirmó que existe un sistema de intercambio de información con otras entidades para rastrear este tipo de perfiles criminales.

El Fiscal reiteró que la estrategia de seguridad en Coahuila se basa en prevención, vigilancia y reacción inmediata ante cualquier amenaza.

"El Coahuila blindado y seguro no quiere decir que no pase nada; quiere decir que estamos alertas y que habrá una reacción rápida, contundente y determinante", afirmó.

Finalmente, adelantó que existen más personas relacionadas con esta investigación y que en las próximas horas podrían darse a conocer nuevos avances.