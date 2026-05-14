Vinculan a proceso a octogenario por zoofilia contra "Bonita"

Juan "N", un hombre de más de 80 años, fue vinculado a proceso por el delito de zoofilia en agravio de la perrita "Bonita", luego de que un juez del Centro de Justicia Penal de Frontera le dictó arresto domiciliario por dos meses mientras continúan las investigaciones.

La audiencia inició a las 10:30 de la mañana y concluyó después de las 2:00 de la tarde, en un proceso de más de tres horas donde el Ministerio Público argumentó para evitar que el imputado enfrentara el proceso en libertad.

El delito de zoofilia fue denunciado por una vecina

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de mayo en la colonia Petrolera de Monclova, cuando una vecina sorprendió a Juan "N" presuntamente realizando actos sexuales contra la perrita, lo que derivó en la denuncia formal y la intervención de autoridades judiciales.

Durante la audiencia estuvo presente la licenciada Ana, así como integrantes de la Defensoría Animalista de la Región Laguna, quienes acompañaron el caso hasta lograr la vinculación a proceso y el plazo de investigación complementaria de dos meses.

La Defensoría Animalista apoyó el caso

Tuilzie Ibarra Vázquez, coordinadora regional de Protección Animal, informó que este avance representa un precedente importante en la defensa de los seres sintientes.

"Esto es precedente para quienes cometan delitos de este tipo a los seres sintientes", señaló.

Activistas celebran el avance en la justicia

Activistas destacaron que este caso marca un paso importante en la aplicación de justicia por maltrato animal y en la exigencia de sanciones contra quienes vulneran la integridad de los animales.