Mañana viernes 15 de mayo docentes de esta región disfrutarán Día inhábil por el Día del Maestro

NUEVA ROSITA, COAH.- Será el día de mañana viernes 15 de mayo, cuando los docentes de la Región Carbonífera disfruten del día inhábil alusivo a la celebración del Día del Maestro.

Así lo informó la maestra Nélida Santos Galván, directora de Servicios Educativos en los municipios de Múzquiz y San Juan de Sabinas en esta cuenca.

La celebración conmemora la labor de los profesores de educación básica y media superior en la región, quienes aprovecharán la jornada para participar en actividades sindicales y de convivencia.

De acuerdo con la funcionaria, cerca de 1800 docentes estarán de asueto, además, este jueves por parte del Gobierno del Estado que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas, los educadores, reciben una serie de reconocimientos por 30, 40 y 50 años de servicio en la capital del Estado.

Los maestros galardonados acudieron a la ciudad de Saltillo para estar presentes en dicho homenaje. Por otra parte, los sindicatos Sección 38 del SNTE y Sección 55ª también reconocerán la trayectoria de sus maestros, abundó la maestra Santos Galván.

Reconocimientos a docentes en Coahuila

En otro tema, la docente indicó que, luego de informarles a los maestros que no cambiaría la calendarización del ciclo escolar, ellos acataron las indicaciones. "A nosotros nunca nos llegó nada oficial en torno a hacer cambios", señaló.