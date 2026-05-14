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Coahuila

Seguridad en SJS registra Histórica reducción delictiva

Luis García, director del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, presentó cifras alentadoras sobre la reducción delictiva.

Por Teresa Muñoz - 14 mayo, 2026 - 03:29 p.m.
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      NUEVA ROSITA, COAH.- En base a datos oficiales del presente año 2026, presentados a través de la Reunión de Seguridad por Luis García, director del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, el municipio de San Juan de Sabinas ha logrado una reducción del 40 % en los índices delictivos, consolidando un avance significativo en materia de seguridad para la población.

      El funcionario destacó que, el 2025 cerró con cifras a la baja en comparación con el 2024, y que este año sigue favoreciendo la tendencia, principalmente en el combate a los robos, delitos que afectaban de manera considerable a las familias de la región. “Hoy podemos decir que los resultados son palpables y que la estrategia está funcionando”, subrayó.

      García atribuyó estos logros al compromiso y desempeño de los elementos policiacos, quienes cumplen con su labor formando parte de las filas de la corporación municipal. Señaló que la disciplina y el trabajo coordinado han sido factores clave para alcanzar estas cifras alentadoras.

      Acciones de la autoridad

      Asimismo, resaltó que actualmente se cuenta con una policía mejor preparada para brindar seguridad a la sociedad en general. La capacitación constante y el fortalecimiento de las estrategias operativas han permitido enfrentar con mayor eficacia los retos en materia de seguridad pública.

      Liderazgo del alcalde

      Finalmente, el director reconoció el liderazgo del alcalde Oscar Ríos Ramírez, quien encabeza las reuniones de seguridad en las que se definen las acciones prioritarias.

      “El respaldo de la autoridad municipal, ha sido fundamental para que hoy San Juan de Sabinas se convierta en un referente de mejora en la seguridad”, concluyó.

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