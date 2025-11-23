Diego Gael: menor agresor es presentado ante juez en Monclova

El pasado fin de semana se llevó a cabo la audiencia inicial contra uno de los presuntos implicados en la agresión a Diego Gael, el menor de 15 años que resultó herido con un arma blanca la noche del jueves en la colonia Obrera Sur. El adolescente fue presentado por el delito de lesiones calificadas por el uso de arma blanca.

Durante la diligencia, la defensa del menor imputado solicitó la duplicidad del término constitucional con el fin de reunir y presentar elementos de prueba necesarios, por lo que la audiencia fue reprogramada para el próximo 26 de noviembre.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Mientras se retoman las actuaciones, el juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que el menor fue trasladado al C4, donde permanecerá de manera provisional.

La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones del caso para aportar los elementos necesarios y definir la participación de los otros presuntos implicados dentro de la agresión.

¿Qué ocurrió con Diego Gael?

Por su parte, Diego Gael continúa superando las heridas que sufrió ante la agresión, que lo dejó convaleciente, aunque se encuentra fuera de peligro.