Choque de transporte de personal en la Saltillo-Zacatecas deja múltiples lesionados

SALTILLO, Coahuila. - Un accidente de gran magnitud se registró la mañana de este viernes sobre la carretera Saltillo-Zacatecas, a la altura del ejido La Encantada, donde un vehículo destinado al traslado de trabajadores colisionó contra un camión de volteo.

La unidad de transporte, perteneciente a la empresa Settepi, trasladaba a aproximadamente 24 empleados que se dirigían a sus labores en la planta de Daimler, ubicada en Derramadero.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el camión de carga redujo su velocidad de manera repentina, lo que provocó que el conductor del transporte de personal no lograra frenar a tiempo, impactándose por alcance.

La fuerza del choque afectó principalmente el costado derecho del vehículo, donde viajaban varios de los pasajeros que resultaron con lesiones de mayor gravedad. Incluso, algunos asientos se desprendieron debido al impacto y salieron proyectados fuera de la unidad, evidenciando la intensidad del percance.

Tras el siniestro, se desplegó un amplio operativo de auxilio en la zona, con la participación de al menos siete ambulancias, incluyendo unidades de la Cruz Roja, bomberos y servicios médicos privados del parque industrial de Derramadero.

Cuatro de los lesionados más graves fueron trasladados a un hospital privado en Saltillo, mientras que el resto de los heridos fueron distribuidos en distintos centros médicos. Hasta el momento, se estima que hay más de diez personas lesionadas, varias de ellas en estado delicado.

Autoridades competentes ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente y deslindar responsabilidades. El incidente también generó afectaciones temporales en la circulación vehicular en este tramo carretero.