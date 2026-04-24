María Jiménez se pronuncia sobre el derecho a la educación tras incidente en escuela

SABINAS, COAH.- María del Socorro Jiménez Benavides, subdirectora de Servicios Educativos para los municipios de Sabinas, Juárez y Progreso, se pronunció sobre el caso de agresiones registrado en la Escuela Secundaria Ramiro Villarreal Campos, en la Villa de Agujita, y reiteró que la prioridad es garantizar el derecho a la educación de los estudiantes involucrados.

La funcionaria explicó que la Secretaría tuvo conocimiento del hecho a través de los medios de comunicación. Señaló que el procedimiento oficial establece que, ante un incidente de esta naturaleza, la dirección del plantel debe activar el protocolo correspondiente y notificar de inmediato a su nivel, en este caso a la supervisora. "Cuando se tenga un incidente, y más que nada un lamentable incidente como el que ocurrió, se realice un protocolo, se dé aviso inmediato a su nivel y obviamente se avise a la Fiscalía y a la PRONNIF porque son menores de edad", indicó.

Jiménez Benavides subrayó que la postura de la Secretaría de Educación Pública es brindar apoyo y seguimiento a los alumnos para evitar que interrumpan su formación. "Más que nada la postura que tenemos nosotros como Secretaría es apoyar a la educación de los alumnos, apoyarlos, dar seguimiento, ver una situación favorable para ellos para que se sigan preparando y que no pierdan su derecho a la educación", puntualizó.

Respecto a la versión de que uno de los estudiantes fue dado de baja y otro expulsado, aclaró que hasta el momento no han recibido notificación oficial al respecto. "Vamos a estar muy atentos a eso, vamos a hablar tanto con el director como con la supervisora del nivel. Pero sí, de alguna manera apoyarlos para que continúen sus estudios y que se sigan preparando. Eso es lo más importante", dijo.

La subdirectora añadió que corresponde a la PRONNIF y a la Fiscalía realizar las investigaciones pertinentes, mientras que la dependencia educativa se mantendrá vigilante del interés superior de niñas, niños y adolescentes. "Es muy importante dejar a las instituciones que hagan su trabajo y estar muy al pendiente sobre los derechos y obligaciones que se tienen. Lo que queremos como Secretaría de Educación es que los alumnos cuenten con su educación, en este caso que terminen su secundaria", concluyó.