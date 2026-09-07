San Buenaventura ofrece talleres artísticos gratuitos para la comunidad

San Buenaventura, Coah.– La Dirección de Educación y Cultura del municipio de San Buenaventura invita a niñas, niños, jóvenes y adultos a integrarse a los talleres artísticos que se imparten en la Casa de la Cultura "Manuel Neira Barragán", con el propósito de fomentar el aprendizaje, la creatividad y el desarrollo de habilidades culturales entre la población.

La regidora de Educación, María Luisa García, informó que los talleres iniciaron esta semana y son completamente gratuitos, brindando a los participantes la oportunidad de adquirir conocimientos y desarrollar talentos en distintas disciplinas artísticas en un ambiente de convivencia y formación cultural.

Entre las actividades disponibles se encuentran pintura y artes plásticas, tejido, manualidades, danza folklórica, guitarra, canto, teclado y batería, opciones diseñadas para fortalecer la expresión artística y preservar las tradiciones culturales de la comunidad.

La funcionaria destacó que estos espacios buscan impulsar el talento local de los asistentes, promoviendo además la integración familiar y el acceso a la cultura para todos los sectores de la población.

Las personas interesadas en inscribirse o solicitar mayor información pueden comunicarse al teléfono 869 694 3127 o acudir directamente a las instalaciones de la Casa de la Cultura "Manuel Neira Barragán".