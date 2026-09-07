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Coahuila

San Buenaventura ofrece talleres artísticos gratuitos para la comunidad

Los talleres artísticos en San Buenaventura buscan fomentar la creatividad y el aprendizaje en la comunidad.

Por Staff / La Voz - 07 septiembre, 2026 - 05:15 p.m.
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      San Buenaventura, Coah.– La Dirección de Educación y Cultura del municipio de San Buenaventura invita a niñas, niños, jóvenes y adultos a integrarse a los talleres artísticos que se imparten en la Casa de la Cultura "Manuel Neira Barragán", con el propósito de fomentar el aprendizaje, la creatividad y el desarrollo de habilidades culturales entre la población.

       

      La regidora de Educación, María Luisa García, informó que los talleres iniciaron esta semana y son completamente gratuitos, brindando a los participantes la oportunidad de adquirir conocimientos y desarrollar talentos en distintas disciplinas artísticas en un ambiente de convivencia y formación cultural.

      Entre las actividades disponibles se encuentran pintura y artes plásticas, tejido, manualidades, danza folklórica, guitarra, canto, teclado y batería, opciones diseñadas para fortalecer la expresión artística y preservar las tradiciones culturales de la comunidad.

       

      La funcionaria destacó que estos espacios buscan impulsar el talento local de los asistentes, promoviendo además la integración familiar y el acceso a la cultura para todos los sectores de la población.

      Las personas interesadas en inscribirse o solicitar mayor información pueden comunicarse al teléfono 869 694 3127 o acudir directamente a las instalaciones de la Casa de la Cultura "Manuel Neira Barragán".

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