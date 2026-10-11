Desatienden padres pláticas de PRONNIF

La falta de participación de los padres de familia en las actividades escolares conforme sus hijos avanzan de nivel educativo dificulta el seguimiento de su desarrollo y la detección temprana de conductas de riesgo, advirtió María Teresa Araiza Llaguno, titular de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) en Coahuila.

La funcionaria exhortó a las familias a mantener una participación activa en la formación de niñas, niños y adolescentes, particularmente durante esta última etapa, cuando el acompañamiento de los adultos resulta fundamental para identificar posibles señales de alerta.

Asistencia de padres en escuelas

Araiza Llaguno señaló que la asistencia a las reuniones escolares disminuye progresivamente desde preescolar hasta secundaria, lo que representa un reto para fortalecer la comunicación entre los padres y los centros educativos. "Yo lo he visto en reuniones de padres de familia en preescolar, la verdad tienes la asistencia de todos; en primaria menos, en secundaria menos", expresó.

Ante este panorama, destacó que la prevención de la violencia y otras conductas de riesgo requiere la colaboración de las familias, los docentes, las autoridades y la sociedad. También consideró necesario promover la inteligencia emocional, reforzar los valores y desarrollar acciones para prevenir las adicciones.

Acciones de PRONNIF

La titular de la PRONNIF explicó que, cuando los maestros detecten comportamientos preocupantes entre sus alumnos, deben establecer comunicación con sus familias para buscar soluciones. Si la situación lo amerita, añadió, es necesario solicitar la intervención de las autoridades correspondientes.

Advirtió que las omisiones graves en el cuidado de niñas, niños y adolescentes pueden derivar en procedimientos legales cuando su integridad física está en riesgo. Entre las posibles situaciones que deben atenderse mencionó el abandono, la omisión de cuidados, la violencia y la corrupción de menores.

Como parte de las acciones preventivas, indicó que también se realizan talleres para padres de familia y programas dirigidos a jóvenes, enfocados en fortalecer la autoestima, la salud emocional y las habilidades para afrontar conflictos.

Araiza Llaguno reiteró que el acompañamiento familiar no debe disminuir conforme los hijos crecen y llamó a atender los requerimientos de las escuelas, al señalar que la prevención de la violencia depende de la coordinación entre los hogares, los planteles educativos y las instituciones.