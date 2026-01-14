Conalep Frontera abre inscripciones para el ciclo escolar 2026-2027

FRONTERA, COAHUILA.- El Conalep Frontera mantiene abiertas las inscripciones para el próximo ciclo escolar 2026-2027, las cuales iniciaron el pasado lunes, con un costo de 300 pesos. El examen de admisión está programado para el 21 de abril.

Entre los requisitos para los aspirantes se encuentran el acta de nacimiento, la CURP y el registro previo en el sistema del Conalep, trámite que puede realizarse directamente en la institución o a través de la página de Conalep Coahuila, donde los interesados pueden elegir alguna de las diferentes carreras que se ofrecen.

El director del plantel, Mario Martínez, explicó que una vez realizado el registro, los jóvenes adquieren el derecho a presentar el examen de admisión. Destacó que el Conalep Frontera ofrece las carreras de mantenimiento en sistemas automáticos, máquinas y herramientas, informática y mecatrónica.

Asimismo, el directivo señaló que existe una alta probabilidad de que para el mes de febrero se dé luz verde a la apertura de la carrera de inteligencia artificial, ya que el Conalep Frontera cumplió con todos los requisitos solicitados, por lo que sólo resta que el Consejo de Vinculación Nacional sesione para autorizarla.