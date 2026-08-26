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Coahuila

Mario Martínez asume la Rectoría de la Universidad Politécnica Monclova

Mario Martínez, nuevo rector, se enfoca en la revisión de la universidad y sus instalaciones.

Por Azucena Tenorio - 26 agosto, 2026 - 04:45 p.m.
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      Mario Martínez asumió formalmente la Rectoría de la Universidad Politécnica Monclova-Frontera, luego de rendir protesta ante la Junta Directiva durante una sesión extraordinaria.

      El nuevo rector señaló que su llegada ocurre en una etapa de cierre de cuatrimestre y graduación, por lo que actualmente realiza una revisión general del funcionamiento de la institución.

      "Estamos haciendo una revisión de cómo está funcionando y la verdad veo muchas cosas bien", comentó.

      Martínez informó que el próximo miércoles se llevará a cabo la graduación de una nueva generación de estudiantes de la Universidad Politécnica Monclova-Frontera.

       

      Posteriormente, el 5 de septiembre comenzará un nuevo cuatrimestre, en el que se recibirá a nuevos alumnos.

      Ante este escenario, destacó que uno de sus principales objetivos será mantenerse al tanto de las necesidades de los estudiantes, procurando que se sientan cómodos en las instalaciones y reciban una formación que les permita incorporarse posteriormente a la vida profesional y contribuir con la sociedad de la Región Centro.

      El rector indicó que también se realizará una revisión de las instalaciones para identificar áreas de oportunidad y posibles mejoras.

      Aunque consideró que actualmente la universidad es funcional, señaló que siempre existen aspectos que pueden perfeccionarse.

      "Siempre va a haber manera de poder trabajar en mejorar en cuanto a las instalaciones", expresó.

      Martínez destacó que el propósito será mantener una institución que responda a las necesidades de los estudiantes y continúe formando profesionistas para la Región Centro.

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