Mario Martínez asume la Rectoría de la Universidad Politécnica Monclova
Mario Martínez, nuevo rector, se enfoca en la revisión de la universidad y sus instalaciones.
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Mario Martínez asumió formalmente la Rectoría de la Universidad Politécnica Monclova-Frontera, luego de rendir protesta ante la Junta Directiva durante una sesión extraordinaria.
El nuevo rector señaló que su llegada ocurre en una etapa de cierre de cuatrimestre y graduación, por lo que actualmente realiza una revisión general del funcionamiento de la institución.
"Estamos haciendo una revisión de cómo está funcionando y la verdad veo muchas cosas bien", comentó.
Martínez informó que el próximo miércoles se llevará a cabo la graduación de una nueva generación de estudiantes de la Universidad Politécnica Monclova-Frontera.
Posteriormente, el 5 de septiembre comenzará un nuevo cuatrimestre, en el que se recibirá a nuevos alumnos.
Ante este escenario, destacó que uno de sus principales objetivos será mantenerse al tanto de las necesidades de los estudiantes, procurando que se sientan cómodos en las instalaciones y reciban una formación que les permita incorporarse posteriormente a la vida profesional y contribuir con la sociedad de la Región Centro.
El rector indicó que también se realizará una revisión de las instalaciones para identificar áreas de oportunidad y posibles mejoras.
Aunque consideró que actualmente la universidad es funcional, señaló que siempre existen aspectos que pueden perfeccionarse.
"Siempre va a haber manera de poder trabajar en mejorar en cuanto a las instalaciones", expresó.
Martínez destacó que el propósito será mantener una institución que responda a las necesidades de los estudiantes y continúe formando profesionistas para la Región Centro.