Mario Martínez asume la Rectoría de la Universidad Politécnica Monclova

Mario Martínez asumió formalmente la Rectoría de la Universidad Politécnica Monclova-Frontera, luego de rendir protesta ante la Junta Directiva durante una sesión extraordinaria.

El nuevo rector señaló que su llegada ocurre en una etapa de cierre de cuatrimestre y graduación, por lo que actualmente realiza una revisión general del funcionamiento de la institución.

"Estamos haciendo una revisión de cómo está funcionando y la verdad veo muchas cosas bien", comentó.

Martínez informó que el próximo miércoles se llevará a cabo la graduación de una nueva generación de estudiantes de la Universidad Politécnica Monclova-Frontera.

Posteriormente, el 5 de septiembre comenzará un nuevo cuatrimestre, en el que se recibirá a nuevos alumnos.

Ante este escenario, destacó que uno de sus principales objetivos será mantenerse al tanto de las necesidades de los estudiantes, procurando que se sientan cómodos en las instalaciones y reciban una formación que les permita incorporarse posteriormente a la vida profesional y contribuir con la sociedad de la Región Centro.

El rector indicó que también se realizará una revisión de las instalaciones para identificar áreas de oportunidad y posibles mejoras.

Aunque consideró que actualmente la universidad es funcional, señaló que siempre existen aspectos que pueden perfeccionarse.

"Siempre va a haber manera de poder trabajar en mejorar en cuanto a las instalaciones", expresó.

Martínez destacó que el propósito será mantener una institución que responda a las necesidades de los estudiantes y continúe formando profesionistas para la Región Centro.