Sara Irma Pérez Cantú promueve comunicación familiar para prevenir crisis emocionales

Ante el reciente intento de suicidio de una menor de 13 años en la colonia Occidental, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú exhortó a los padres de familia a mantenerse atentos a la salud mental de sus hijos y fortalecer la comunicación en casa.

La presidenta municipal destacó el taller de primeros auxilios psicológicos que se realiza en las instalaciones del DIF, como parte del programa "Vive Libre, Vive Sin Drogas", impulsado por el DIF Coahuila.

Agradeció a Liliana por promover esta capacitación, enfocada en fortalecer las herramientas para atender situaciones relacionadas con la salud emocional en la Región Centro.

Explicó que el taller está dirigido a personal de Seguridad Pública y de las administraciones municipales, además de maestros, directores, supervisores y personal del sector educativo.

"Son los primeros respondientes cuando hay algún problema de salud emocional", señaló.

Pérez Cantú consideró fundamental la participación del sector educativo, debido a que maestros y directivos pueden identificar señales de alerta en los estudiantes, como cambios de ánimo, tristeza o conductas que requieran atención.

"En una mirada, en una tristeza de un alumno, ahí es donde debe estar ese acercamiento", expresó.

La alcaldesa señaló que la prevención requiere la participación coordinada de los gobiernos municipales y estatales, así como de las estructuras educativas, con el objetivo de prevenir el suicidio entre jóvenes y población de todas las edades.

Ante este panorama, Pérez Cantú hizo un llamado a los padres de familia para no descuidar a sus hijos y recordarles diariamente la importancia que tienen dentro de sus familias.

Recomendó mantener una comunicación constante, establecer límites en casa y explicar a los menores las razones detrás de las reglas.

"Es muy importante estar al pendiente de ellos, poner límites en casa y siempre con una comunicación", indicó.

También invitó a las familias que requieran apoyo a acercarse a las autoridades municipales, al señalar que existe disposición para brindarles atención.

La alcaldesa insistió además en la importancia de que cada persona trabaje en su autoestima y bienestar emocional.

"Primero tenemos que amarnos nosotros mismos, porque si no nos amamos nosotros mismos, no amamos a los demás", expresó.