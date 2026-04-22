Gasolineros advierten sobre subsidios para bajar el diésel

Empresarios gasolineros señalaron que para bajar el precio del diésel a un costo de 28 pesos el litro como solicita la Presidenta de la República, es necesario la aplicación de subsidios o de lo contrario será imposible aplicarlo.

La Presidenta de la República anunció que se logró un acuerdo con los gasolineros a nivel nacional para topar el precio del diésel a 28 pesos por litro, con el objetivo de frenar el alza en el precio de los productos de la canasta básica.

Empresarios gasolineros señalaron que es un tema delicado, ya que actualmente es mínima la ganancia, al comprar el diésel a PEMEX en más de 27 pesos, por lo que si tuvieran que bajar el precio representaría una pérdida. "Estamos de acuerdo en bajar el precio siempre que se de a un precio justo, porque vender diésel y perder dinero, pues mejor no lo vendo, se trata de que tengamos una utilidad justa, aunque sea poco".

Ante esta situación, los empresarios esperan que se dé al menos el mismo trato que se dio con la gasolina Magna, en la que se establece un margen de 2 pesos litro, lo que permite a los distribuidores mantener el precio.

Señalaron que si la empresa otorga el mismo acuerdo y aplica subsidios para mantener un margen de por lo menos 2 pesos, podrán bajar los costos, de lo contrario se mantendrán por encima de los 29 pesos o dejarían de vender.

Los empresarios mencionaron que el precio del diésel permanecerá sin cambios hasta que se definan las medidas federales, e hicieron un llamado a que el esfuerzo por estabilizar los precios sea compartido entre autoridades y el sector empresarial.