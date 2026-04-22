Más de 130 expositores participarán en el Mercadito de Mujeres Emprendedoras

Participarán más de 130 expositores en la edición especial del Mercadito de Mujeres Emprendedoras con motivo del Día de las Madres, informó la presidenta del DIF, Mavi Sosa Rubio.

El evento se llevará a cabo el próximo 9 de mayo, un día antes de la celebración, en la Unidad de Seminarios de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), en un horario de 12:00 a 20:00 horas.

De acuerdo con la presidenta del DIF, en esta edición se ofrecerá una amplia variedad de productos elaborados por emprendedoras locales, entre ellos bisutería, joyería, ropa, perfumes y velas, además de contar con un área gastronómica integrada por más de 20 expositoras.

Asimismo, a partir de las 17:00 horas se desarrollará un programa artístico que incluirá presentaciones musicales, entre ellas la participación de un saxofonista, con el objetivo de brindar un ambiente familiar y festivo.

Como parte de las actividades, también se instalará un set fotográfico gratuito alusivo al Día de las Madres, para que las asistentes puedan llevarse un recuerdo de la jornada.

Sosa Rubio explicó que se eligió la Unidad de Seminarios de la UAdeC como sede para facilitar el acceso de los visitantes, especialmente en materia de estacionamiento. Decidimos hacerlo en la Unidad de Seminarios para que no se batalle con el estacionamiento, señaló.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a asistir y apoyar el consumo local, destacando que este tipo de espacios fortalecen la economía de las mujeres emprendedoras de la región.