Martha Cardona lidera jornada contra la violencia en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- En el marco del Día Naranja, el Departamento de Equidad de Género del Municipio realizó una jornada de sensibilización dirigida a prevenir la violencia contra mujeres y niñas, involucrando al personal de la Presidencia Municipal en diversas actividades simbólicas y de reflexión.

La regidora Martha Cardona, encargada de esta área, convocó a los trabajadores a portar prendas de color naranja como muestra de apoyo a la causa, sumándose a la campaña internacional que busca visibilizar y erradicar la violencia de género.

Como parte de la dinámica, se entregaron cupcakes con mensajes alusivos a la importancia del respeto, la igualdad y la denuncia oportuna, con el objetivo de generar conciencia entre los servidores públicos y reforzar el compromiso institucional frente a esta problemática.

Asimismo, se llevó a cabo la grabación de material audiovisual y una sesión fotográfica con contenido orientado a la concientización, mismo que será difundido a través de canales oficiales para ampliar el alcance del mensaje.

El alcalde Javier Flores Rodríguez participó en las actividades y expresó su respaldo a este tipo de iniciativas, al señalar que la prevención de la violencia requiere acciones permanentes y la participación activa de todos los sectores.