Moisés Asís informa sobre tomas clandestinas de agua en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Frontera informó que más del 20 % de los domicilios del municipio cuentan con tomas clandestinas de agua, situación que se presenta en distintos sectores de la ciudad.

Durante una visita al fraccionamiento Valle del Riel, realizada la mañana de este jueves, el encargado de Frontera Moisés Asís detectó diez viviendas con rezago, algunas de ellas con conexiones irregulares al sistema de agua potable, debido a que los propietarios no acreditaron la legalidad de sus viviendas.

"Se les ofreció una campaña preferencial para su regularización, ayudándolos y ayudando al municipio. Vamos a programar campañas en diferentes colonias para hacer lo mismo, porque en el municipio tenemos arriba del 20 % de los usuarios en esta situación", explicó Asís.

Destacó que el trabajo coordinado con el Ayuntamiento de Frontera busca no solo detectar las tomas clandestinas, sino también brindar facilidades a las familias para que se pongan al corriente en sus pagos y puedan acceder a un servicio de agua de calidad.

El funcionario reconoció el compromiso de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, quien ha instruido mantener cercanía con los ciudadanos y atender de manera directa los problemas relacionados con los servicios básicos.

Gracias a estas acciones, Simas y el municipio refuerzan su compromiso con la transparencia, la regularización y la mejora continua en la prestación de los servicios, fomentando una cultura de responsabilidad entre los usuarios y fortaleciendo el bienestar de las familias fronterenses.