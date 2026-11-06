Influencer Masad Al Tamimi destaca belleza de Cuatro Ciénegas

Mostrar la riqueza natural y cultural de Coahuila ante el público internacional fue el objetivo de la visita del influencer y exintegrante de La Casa de los Famosos, Masad Al Tamimi, quien participó en una producción de moda realizada en Cuatro Ciénegas junto a los diseñadores coahuilenses Marco Vargas y Claudia Castilla.

Durante una rueda de prensa en Hacienda 1800, los creativos explicaron que eligieron este destino para desarrollar escenas de moda que combinaran sus diseños con los paisajes del estado y permitieran mostrar sus atractivos más allá de México.

Marco Vargas, quien junto a Claudia Castilla está próximo a cumplir cuatro décadas de trayectoria en el diseño y confección de vestuario, señaló que el proyecto también busca dar visibilidad a las bellezas de Coahuila. Su firma comenzó en Monclova en 1987.

La colección fue concebida especialmente para Masad, con prendas que integran la propuesta creativa de ambos diseñadores y elementos inspirados en la cultura árabe, de acuerdo con lo explicado durante el encuentro.

Por su parte, el influencer manifestó su sorpresa por los paisajes de Cuatro Ciénegas, al encontrar similitudes entre el desierto coahuilense y algunos escenarios de su país de origen. Destacó especialmente la hospitalidad de los habitantes y dijo que busca compartir con sus seguidores una imagen distinta de México, particularmente con el público árabe, donde cuenta con una comunidad importante en redes sociales.

Explicó que uno de sus principales objetivos es mostrar que México es un país con lugares extraordinarios y gente amable, luego de reconocer que antes de conocerlo tenía una percepción diferente.

Masad señaló que la producción le permitió descubrir un destino que calificó como mágico por su naturaleza y características, además de reconocer el trato recibido durante su estancia.

Los diseñadores adelantaron que los resultados audiovisuales de la sesión comenzarán a difundirse a partir del día 14. Sin embargo, las prendas no podrán exhibirse antes, debido a que serán utilizadas por Masad en los próximos premios Grammy, en Las Vegas.

La visita contó con el respaldo de Grupo Hotelero 1800, que dio la bienvenida al equipo y destacó la importancia de proyectar Cuatro Ciénegas como un destino donde convergen naturaleza, cultura e historia.