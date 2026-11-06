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Coahuila

Massad impulsa la promoción turística en Cuatro Ciénegas

El apoyo del Grupo Hotelero 1800 fue fundamental para la estancia de Massad y el desarrollo del proyecto turístico.

Por Azucena Tenorio - 06 noviembre, 2026 - 04:55 p.m.
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      La visita del artista Massad representa una oportunidad para fortalecer la promoción turística de Cuatro Ciénegas y atraer visitantes de otras ciudades y estados, destacó Ángel Espinosa, director de Turismo municipal.

      El funcionario señaló que la presencia de figuras de reconocimiento internacional contribuye a proyectar los atractivos del Pueblo Mágico y generar un mayor interés por conocer el destino, lo que también favorece la actividad económica local.

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      Explicó que la visita fue resultado de un proyecto que se desarrolló durante aproximadamente dos meses, con la participación de operadores turísticos y prestadores de servicios, además del respaldo del Grupo Hotelero 1800, que brindó apoyo para la estancia del artista.

      Espinosa consideró que este tipo de actividades permite mostrar a Cuatro Ciénegas desde otra perspectiva y fortalecer su posicionamiento turístico, al aprovechar la proyección de personalidades que cuentan con reconocimiento entre el público.

      Añadió que esperan que esta experiencia abra la puerta a nuevas visitas de artistas de este nivel, que contribuyan a difundir los atractivos naturales y turísticos del municipio.

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