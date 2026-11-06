Massad impulsa la promoción turística en Cuatro Ciénegas

La visita del artista Massad representa una oportunidad para fortalecer la promoción turística de Cuatro Ciénegas y atraer visitantes de otras ciudades y estados, destacó Ángel Espinosa, director de Turismo municipal.

El funcionario señaló que la presencia de figuras de reconocimiento internacional contribuye a proyectar los atractivos del Pueblo Mágico y generar un mayor interés por conocer el destino, lo que también favorece la actividad económica local.

Explicó que la visita fue resultado de un proyecto que se desarrolló durante aproximadamente dos meses, con la participación de operadores turísticos y prestadores de servicios, además del respaldo del Grupo Hotelero 1800, que brindó apoyo para la estancia del artista.

Espinosa consideró que este tipo de actividades permite mostrar a Cuatro Ciénegas desde otra perspectiva y fortalecer su posicionamiento turístico, al aprovechar la proyección de personalidades que cuentan con reconocimiento entre el público.

Añadió que esperan que esta experiencia abra la puerta a nuevas visitas de artistas de este nivel, que contribuyan a difundir los atractivos naturales y turísticos del municipio.