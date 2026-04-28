Jesús Javier Flores Rodríguez entrega material de construcción en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez realizó una visita al Ejido San Francisco donde encabezó la entrega de material de construcción destinado al mejoramiento del salón ejidal, con el objetivo de fortalecer los espacios de reunión y organización comunitaria.

Durante el evento, el Presidente Municipal estuvo acompañado por autoridades municipales y ejidales, entre ellas el regidor de Desarrollo Rural Armando Contreras Garza; el director de Desarrollo Rural Manuel Rodríguez Lara; la coordinadora de Mejora Municipal Mariarosa Iglesias; así como el comisariado del ejido José Ever Posada Salas.

Como parte del apoyo, se entregó lámina, polín, block y material para soldadura, insumos que serán utilizados en trabajos de mejora del salón ejidal, beneficiando directamente a las y los habitantes de la comunidad.

En su mensaje, el alcalde destacó que su administración continúa trabajando de la mano con las comunidades rurales para atender sus necesidades prioritarias y fortalecer la infraestructura social. Asimismo, reconoció a las y los habitantes del Ejido San Francisco como el corazón y la fuerza de esta comunidad, reiterando el compromiso de seguir impulsando acciones que eleven su calidad de vida.