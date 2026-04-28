Yesica Sifuentes impulsa la participación ciudadana con el Cabildo Infantil en Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- Con el objetivo de promover los valores de la democracia, la participación ciudadana y la formación cívica desde temprana edad, el Gobierno Municipal de Castaños llevó a cabo la elección de los integrantes del Cabildo Infantil 2026, una iniciativa que impulsa el desarrollo integral de niñas y niños, además de fomentar su involucramiento en la vida pública de su comunidad.

En el marco de una sesión solemne de Cabildo, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora encabezó este importante acto, en el que se eligió Grecia Villarreal Covarrubias como alcaldesa por un día.

Además como Síndico, Kevin García Huerta; Primer Regidor Jonathan Palomares Hernández; Segundo Regidor, Regina Rosales Cruz; Tercer Regidor, Marcus Vargas Méndez; Cuarta Regidor, Alison Arias Medina.

Asimismo como Quinto Regidor, Carolina Olvera, Sexto Regidor, Dylan Lugo Pérez; Séptimo Regidor, Keyla Conrado; Octavo Regidor, Ángel Valadez; Noveno Regidor, Brayan Meyer Costilla; Décimo Regidor, Paola Mata Rodríguez, y María Valentín Rotuno como Onceavo Regidor.

Las y los participantes conocerán de manera directa el funcionamiento de la administración pública municipal, así como la labor que desempeñan diariamente las autoridades para atender las necesidades de la población, fortaleciendo así su comprensión sobre el ejercicio de gobierno y la toma de decisiones.

En su mensaje, la Presidenta Municipal destacó el entusiasmo, la responsabilidad y el liderazgo de las y los niños que integran este cabildo Infantil, quienes representan a diversas instituciones educativas del municipio. Asimismo, reconoció el respaldo de docentes y padres de familia en la formación de ciudadanos comprometidos.

Sifuentes Zamora subrayó que este tipo de ejercicios son fundamentales para inculcar valores democráticos, ya que permiten a la niñez entender que todas las voces cuentan y que sus ideas pueden contribuir al desarrollo de su entorno.

"Pueden estar convencidos de que sus propuestas serán escuchadas atentamente para poder atenderlas y garantizar mejores condiciones para nuestra comunidad", afirmó la edil.

Importancia de la participación infantil

Asimismo, Sifuentes Zamora enfatizó que gobernar implica escuchar, dialogar y trabajar en equipo para garantizar el bienestar colectivo, reiterando que su administración mantiene un firme compromiso con la inclusión y la participación ciudadana, asegurando que en Castaños se toman en cuenta todas las voces, desde la niñez hasta los adultos mayores.

"Muchas felicidades por ser parte de este Cabildo Infantil esto significa aprender que todas las opiniones cuentan y que desde pequeños pueden contribuir a construir un mejor Castaños. Ustedes son el presente y el futuro de nuestro municipio", finalizó.

De esta manera se reafirma el compromiso de fortalecer una ciudadanía participativa, informada y comprometida, generando espacios donde la niñez no solo es escuchada, sino también tomada en cuenta en la construcción del presente y futuro del municipio.