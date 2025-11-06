Dificultades en recolección de basura en Frontera por materiales inapropiados

FRONTERA, COAHUILA.- Personal de Servicios Primarios del municipio enfrenta dificultades en la recolección de basura debido a que algunas personas han comenzado a dejar materiales de construcción, piedras y ramas de árboles junto a los contenedores, lo que obstaculiza el trabajo diario de las unidades.

El director del área, Raúl Cárdenas Leija, explicó que esta situación se ha detectado en varios sectores de la ciudad, entre ellos las colonias Sierrita, Occidental, San Cristóbal y Jardines del Aeropuerto, donde se han acumulado desechos que no corresponden al servicio de recolección habitual.

"Ya nuestras tres unidades de retiro de basura están al cien por ciento, pero estamos batallando con las personas que dejan esto a un lado de los contenedores. En caso de que tengan ramas, que se comuniquen con nosotros para pasar por ellas con las trailas y no estén en los contenedores", señaló el funcionario.

Cárdenas Leija recordó a la ciudadanía que los materiales de construcción y restos de poda deben ser reportados directamente a la dependencia para coordinar su retiro, con el fin de mantener limpias las calles y evitar riesgos sanitarios.

Además, informó que el personal continúa trabajando en la limpieza y recolección de basura en el panteón Dolores, donde se mantiene una alta afluencia de visitantes. Estas acciones buscan prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue, especialmente en zonas donde se acumula agua o residuos orgánicos.