DIF San Buenaventura celebra matrimonios comunitarios con 22 parejas

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– Un total de 22 parejas realizaron la firma de sus actas de matrimonio en las instalaciones del DIF San Buenaventura, como parte del programa de Matrimonios Comunitarios, el cual brinda certeza jurídica y fortalece la unión familiar de manera gratuita.

Durante la jornada estuvieron presentes el alcalde Javier Flores Rodríguez y su esposa, la presidenta honoraria del DIF, Niria Isabel Ayala, así como los regidores Abdiel Castellanos y Zuleiky Ortiz, quienes fungieron como testigos del acto legal.

Gracias al respaldo del Gobierno del Estado, el Registro Civil y DIF Coahuila, las parejas lograron formalizar su unión civil, accediendo a este noble programa que tiene como finalidad contribuir a la estabilidad familiar, otorgar certeza jurídica y legitimar legalmente a hijas e hijos de los nuevos matrimonios.

La oficial del Registro Civil en San Buenaventura, Aurelia Villarreal, felicitó a las y los contrayentes, reconociendo el compromiso que asumieron al unirse ante la ley y destacando la importancia de fortalecer la familia como base de la sociedad.

En su mensaje, el alcalde Javier Flores Rodríguez, acompañado de su esposa, deseó prosperidad, armonía y estabilidad a los nuevos matrimonios, además de agradecer la confianza depositada en este programa que impulsa el Gobierno Municipal en coordinación con el Estado.

Finalmente, se informó que, aunque las parejas ya se encuentran legalmente casadas, el festejo regional se llevará a cabo el próximo 26 de febrero, en el Salón del Club de Leones, donde se celebrará de manera oficial esta unión colectiva.