San Buenaventura celebra a Emma Rodríguez tras su medalla de bronce en Taekwondo

San Buenaventura, Coah. – Con disciplina, entrega y pasión por el deporte, la atleta Emma Natalia Rodríguez Flores, originaria de San Buenaventura, Coahuila, logró conquistar la medalla de bronce durante su destacada participación en la Olimpiada Nacional Tlaxcala 2026, uno de los eventos deportivos más importantes del país.

La taekwondoína coahuilense enfrentó a competidores provenientes de 13 estados de la República Mexicana, demostrando un gran nivel competitivo, fortaleza física y mental, así como el resultado de años de preparación constante dentro de la disciplina del Taekwondo.

Emma Natalia representó con orgullo a su municipio San Buenaventura, a Coahuila y a la academia Argentum Taekwondo LH Academy, institución deportiva que continúa formando atletas destacados y promoviendo valores como la perseverancia, el respeto y el compromiso entre niños y jóvenes de la región.

El alcalde Javier Flores Rodríguez felicitó a Emma Natalia por este gran logro y participar una vez más en esta justa nacional, hoy por hoy la población se llena de orgullo y envió a familiares, amigos, entrenadores y comunidad deportiva mucho ánimo por ser fortaleza de la deportista.