Autoridades de Coahuila Refuerzan Medidas de Control Vehicular en Escuelas

FRONTERA, COAHUILA.- A partir de la próxima semana, se implementará un operativo especial de control vehicular en las inmediaciones de las escuelas primarias Vicente Guerrero y Melquiades Ballesteros, con el objetivo de mejorar la circulación vial y evitar afectaciones a terceros, negocios cercanos y a los propios alumnos.

Durante una reunión entre representantes de la Secretaría de Educación Pública, directores de ambos planteles, el director de Transporte y Vialidad, José Ibarra Guajardo; el director de Educación, Félix Rodríguez, y elementos de la Policía Escolar, se acordó fortalecer las acciones para mitigar los problemas de tráfico que se registran durante las horas de entrada y salida de los estudiantes.

Antonia Rodríguez, encargada de la Policía Escolar en Frontera, señaló que, pese a las recomendaciones emitidas, algunos padres de familia no han mostrado disposición para colaborar.

"Hay muchos que no acatan las indicaciones, y han sido los propios directores quienes han tenido que salir a la calle para poner orden, cuando en realidad debería ser responsabilidad de los padres buscar estacionamiento —aunque sea más retirado— para recoger a sus hijos", puntualizó.

Rodríguez hizo un llamado a la conciencia y cooperación de los tutores, subrayando que el objetivo del nuevo esquema de control no es sancionar, sino garantizar una circulación más fluida y segura. "No se trata solo de los padres de familia, también están los peatones, los comerciantes del área y los mismos estudiantes, quienes se ven afectados por el desorden vial", agregó.