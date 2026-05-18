Secundaria Técnica 85 de Castaños activa protocolo preventivo por altas temperaturas

La Secundaria Técnica 85 de Castaños informó que implementará medidas preventivas ante las altas temperaturas pronosticadas para la región, con el objetivo de proteger la salud e integridad de las y los estudiantes.

A través de un aviso dirigido a padres y madres de familia, la institución señaló que aplicará el protocolo establecido por la Secretaría de Educación y las autoridades de Protección Civil, el cual contempla ajustes en actividades escolares y horarios cuando las condiciones climatológicas así lo requieran.

Acciones de la autoridad

La dirección escolar destacó que el bienestar de la comunidad estudiantil será la prioridad durante este periodo de intenso calor, por lo que las decisiones se tomarán conforme evolucionen las condiciones ambientales.

Asimismo, se solicitó el apoyo de las familias para que los alumnos asistan debidamente hidratados, llevando termo o botella de agua, además de seguir recomendaciones básicas para prevenir afectaciones derivadas de las altas temperaturas.

Detalles confirmados

La Secundaria Técnica 85 de Castaños agregó que cualquier modificación adicional será comunicada oportunamente a través de sus medios oficiales y agradeció la comprensión, colaboración y apoyo de madres y padres de familia ante estas medidas preventivas.