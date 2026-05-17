Francisco Isaac Cortés critica intereses personales en anexos tras muerte

La muerte de una persona al interior del anexo "Fe, Esperanza y Amor", presuntamente tras ser golpeada, evidenció que algunos centros perdieron el objetivo de apoyar a personas con adicciones y, en ciertos casos, se termina lucrando con la necesidad y la fe de las familias, así lo consideró el vicario de Santiago Apóstol.

¿Qué declaró Francisco Isaac Cortés?

Francisco Isaac Cortés, señaló que, aunque no se puede generalizar, existen casos donde los intereses personales desvirtúan el propósito de estos espacios, alejándolos de la misión de rescate y acompañamiento que deberían ofrecer. Indicó que cuando una persona actúa fuera de los valores cristianos, terminan surgiendo conductas que atentan contra la dignidad y la vida de los demás.

¿Qué se sabe sobre el anexo Fe, Esperanza y Amor?

Al ser cuestionado sobre si en algunos anexos manejados por grupos religiosos o pastores se está lucrando con el problema de las adicciones, reconoció que esa situación podría presentarse. "No sé si en todos, en algunos podría pasar, en donde los intereses personales que hay en el corazón del ser humano son los que van manejando a veces la vida o también estos mismos centros".

El vicario sostuvo que los anexos deben funcionar como espacios de acogida y rescate para quienes enfrentan problemas de adicción, y no convertirse en lugares donde prevalezcan otros intereses. "Lo que necesitamos es ver estos centros como verdaderos lugares de acogida, de rescate, que es lo que se promueve", manifestó.

Ante la problemática de las adicciones, Francisco Isaac Cortés hizo un llamado a jóvenes y las familias a buscar un sentido de vida alejado de las sustancias y enfocado en valores espirituales y comunitarios. "El llamado es descubrir la bondad de Dios en la vida, si dejamos de mirar la bondad de Dios, vamos a buscar otras cosas, las adicciones no son sentido de vida, Cristo es sentido de vida porque genera vida, congrega y lleva a la plenitud", indicó.