Mega Cabalgata en el 8 de Enero en su 89 Aniversario

Con una cabalgata en la que participaron miles de jinetes de Frontera y la región Centro y una verbena popular, se conmemoró el 89 Aniversario de fundación del ejido 8 de Enero, en el municipio de Frontera.

El alcalde Roberto Clemente Piña Amaya, la presidenta del DIF, Claudia Verónica Martínez Valdés, funcionarios, el comisariado Arnulfo Arreola y miembros de la mesa directiva del ejido, encabezaron la cabalgata que inició alrededor de las 10:30 de la mañana en el Libramiento Carlos Salinas de Gortari a la altura de la universidad politécnica para después retornar hacia la Carretera 30.

Durante el trayecto se fueron sumando decenas de cabalgantes, trailas, carretas, motocicletas, camionetas y vehículos decorados con bonitos detalles donde la gente disfrutaba, cantaba y bailaba música norteña y huapangos.

Para la 1:30 de la tarde los asistentes arribaron a la zona rural y recorrieron varias calles hasta llegar a la plaza del ejido en donde fueron recibidos entre saludos y aplausos por cientos de familias.

Una vez que todos se congregaron en el lugar las autoridades procedieron a dar inicio al acto solemne de coronación, el presidente municipal Roberto Piña y la primera dama Claudia Martínez subieron al estrado en donde ya se encontraba Yosli Guadalupe Sánchez de León, reina del ejido durante el 2022 quien hizo entrega de su cetro y corona para coronar a Adanary Isabel Lopéz Martínez como la nueva soberana del 2023.

"Recuerdo que el año pasado le dije al alcalde Roberto Piña que tenía 8 días de conocerlo y ahora no me quiero despegar de usted, muchas gracias porque nos ha acompañado en las buenas, pues casi todas buenas no hay malas pues todo lo que ha hecho por el 8 de enero es en beneficio del pueblo en general, nos arregló la plaza, nos mejoró el alumbrado, nos a dado mucho y ahora nos va construir una preparatoria", expresó el comisariado.

Por su parte el alcalde felicitó a toda la comunidad y les adelantó que es un hecho que en unos días inician la construcción de la preparatoria que culminará en el mes de junio.

Al culminar este evento, los presentes disfrutaron de grupos artísticos y cantantes locales para después degustar de un delicioso platillo de asado de puerco acompañado de arroz, tortillas y bebidas que entregó el personal del Desarrollo Integral de la Familia totalmente gratis.

La celebración continuó por la tarde y noche con un rodeo-baile, bandas en vivo, juegos mecánicos y antojitos mexicanos que se ofrecían en restaurantes instalados.