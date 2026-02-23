Castaños recibe apoyos del Programa Alimentario 2026

Castaños, Coahuila; 23 de febrero de 2026.– Como parte del Programa Alimentario 2026, el equipo de Mejora Coahuila continúa recorriendo los municipios para hacer entrega de apoyos consistentes en huevo y leche, contribuyendo a fortalecer la economía de las familias coahuilenses.

En el municipio de Castaños, la entrega fue encabezada por el subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Armando Sisbeles Alvarado, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, reafirmando el compromiso de la administración estatal con el bienestar social.

Durante el evento, Sisbeles Alvarado destacó la coordinación permanente con los alcaldes de la región para impulsar los programas estatales y garantizar que los beneficios lleguen directamente a quienes más lo necesitan.

Asimismo, reconoció la labor de la alcaldesa Yésica Sifuentes Zamora, señalando que desde el Gobierno Municipal se mantiene una comunicación cercana con las familias beneficiarias, lo que permite ampliar la cobertura y asegurar una entrega ordenada y eficiente de los apoyos alimentarios.

La jornada de entrega contó también con la participación del coordinador municipal de Mejora Coahuila, Aldo Gamaliel Véliz, quien reiteró que este programa forma parte de una estrategia integral para apoyar la alimentación y economía familiar.

Los beneficiarios agradecieron a las autoridades municipales y de Coahuila por trabajar en equipo para llevar dar los apoyos directos a la población y fortalecer el desarrollo social en la Región Centro-Desierto.