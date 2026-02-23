Inseguridad en carreteras obliga a transporte en Monclova a cancelar viajes

Tras los recientes incidentes de inseguridad registrados en diversos puntos del país, las empresas de transporte en Monclova han decidido extremar precauciones para proteger a sus pasajeros. Enrique Oviedo, representante del sector, informó que por ahora no tienen viajes programados a las zonas de mayor conflicto, lo que les ha permitido evitar riesgos directos tras los bloqueos ocurridos desde el pasado domingo.

La prioridad de la empresa es clara: si no hay condiciones seguras, los viajes se cancelan de inmediato para no poner en peligro la vida de nadie.

Hasta el momento, se tiene reporte de tramos afectados o bloqueados en estados como Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas. El entrevistado mencionó que mantiene una comunicación constante con la Guardia Nacional para conocer en tiempo real qué carreteras están libres y cuáles siguen siendo peligrosas. Aunque se sabe que viajeros de ciudades cercanas como Torreón o San Pedro han quedado varados en el camino, hasta ahora no se tiene registro de ciudadanos de Monclova que estén pasando por esa situación en plena carretera.

Para los próximos días, la empresa tiene salidas programadas hacia el centro de la República, específicamente a destinos como León, Guanajuato, y San Juan de los Lagos. Sin embargo, estos viajes se mantienen en duda y dependerán totalmente de cómo evolucione la seguridad en las próximas horas. Los transportistas esperan que para el fin de semana la situación se normalice, pero advirtieron que no se moverán si las autoridades no garantizan que el paso es seguro para los usuarios.

Finalmente, Enrique reiteró que seguirán monitoreando el comportamiento de la seguridad en las rutas del país antes de encender los motores. La decisión final de salir o quedarse en la terminal se tomará basándose estrictamente en las recomendaciones y autorizaciones de la Guardia Nacional. Por ahora, piden paciencia a los viajeros, asegurando que prefieren suspender un trayecto antes que lamentar una tragedia debido a los acontecimientos que se han estado suscitando.