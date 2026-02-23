INE suspende módulos móviles en Monclova por seguridad

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que este lunes se suspendió el servicio en los módulos móviles e itinerantes de Monclova y municipios cercanos. Esta decisión se tomó como una medida preventiva tras los hechos de seguridad ocurridos el pasado domingo, priorizando la tranquilidad de los ciudadanos que acuden a realizar sus trámites y del personal que trabaja en las unidades.

En lo que respecta a este distrito electoral, las sedes que no brindarán atención hoy son el módulo ubicado en el municipio de Allende y el que se instala en la colonia Colinas de Santiago, específicamente en la escuela primaria Evangelina Flores aquí en Monclova. Es importante resaltar que el módulo fijo del centro de Monclova no se vio afectado y continúa operando con total normalidad para quienes necesiten acudir.

Durante la entrevista, se explicó que aunque las autoridades estatales consideran que Coahuila es un estado seguro y "blindado", el instituto prefirió no correr riesgos innecesarios. A diferencia de estados como Jalisco o Michoacán, donde el cierre de módulos fue total, en nuestra entidad la restricción es específica para las unidades móviles y se espera que la situación sea temporal.

Se tiene previsto que el servicio en los módulos itinerantes se retome mañana mismo, una vez que el Gobierno del Estado confirme que existen las condiciones de seguridad necesarias. Por lo pronto, se invita a la población de Monclova a mantenerse informada a través de las redes sociales oficiales del INE durante la tarde de hoy para confirmar la reapertura de actividades.