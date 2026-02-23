Policía Violeta refuerza seguridad ante manifestación feminista del 8 de marzo

Se colocarán mallas o vallas metálicas para proteger estatuas, monumentos y el edificio de la Presidencia Municipal, así como en distintos puntos de la Plaza Principal ante la manifestación que realizarán feministas el 8 de marzo.

María José Ballesteros, directora de la Policía Violeta, informó que, ante la proximidad de este movimiento se implementarán algunas medidas de seguridad. "La manifestación se hace el día 8 de marzo, se realiza por un colectivo de la ciudad, ellas hacen toda su actividad; nosotros apoyaremos con la seguridad y como siempre lo hemos hecho, invitándolas a que sea un movimiento pacífico, tranquilo y no pierdan el propósito", señaló.

Recordó que el año pasado se contó con el apoyo de diversas corporaciones de seguridad, sumando alrededor de 100 elementos mujeres para brindar acompañamiento y resguardo durante la movilización.

En el 2025 lo que comenzó como una marcha y protesta pacífica concluyó con actos de vandalismo en la Plaza del Magisterio, donde algunas participantes realizaron pintas en figuras y muros, además de rociar pintura en distintas superficies.

Por ello, la funcionaria exhortó a las mujeres que participarán en el movimiento a no perder el propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y a actuar con conciencia.

Finalmente, señaló que hasta el momento no han tenido acercamiento formal con algún colectivo organizador, aunque reiteró la invitación para establecer diálogo previo y coordinar la logística del evento, con el fin de garantizar tanto la libre manifestación como la seguridad de las asistentes y de la ciudadanía en general.