Yesica Sifuentes entrega uniformes a SIMAS en Castaños

Castaños, Coah.- Como parte de las acciones para fortalecer al personal operativo y mejorar las condiciones en las que desempeñan sus funciones, la alcaldesa Yesica Sifuentes encabezó la entrega de uniformes al equipo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), reconociendo el compromiso diario de quienes trabajan para garantizar el suministro de agua a las familias del municipio.

Durante la entrega, la presidenta municipal destacó que dotar al personal de las herramientas y el equipo necesario es una prioridad para su administración, ya que permite que los trabajadores desarrollen sus actividades con mayor seguridad, identidad institucional y eficiencia.

"El trabajo del personal de SIMAS es fundamental para que las familias cuenten con un servicio de agua de calidad, por ello seguiremos invirtiendo en su bienestar y en el fortalecimiento de las áreas operativas", expresó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora señaló que el equipo de SIMAS representa una parte esencial del funcionamiento del municipio, pues su labor permite atender reparaciones, mantenimiento de infraestructura y acciones que contribuyen a mejorar el servicio de agua potable.

Destacó la dedicación, responsabilidad y vocación de servicio de los trabajadores, quienes diariamente enfrentan diversas condiciones para responder a los reportes ciudadanos y mantener en operación el sistema hidráulico.

De esta manera, la administración municipal reafirma el compromiso de fortalecer a las distintas dependencias municipales, proporcionando al personal el equipo necesario para desempeñar sus funciones de manera segura y eficiente, consolidando una administración cercana, responsable y comprometida con el bienestar de la población.